Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ супротивник активно почав розповсюджувати дезінформацію, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати.

Російські загарбники намагаються приховати втрати після ракетного удару Збройних сил України у місті Хрустальний (колишня назва Красний Луч) Луганської області.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у соціальній мережі Facebook.

"В місті Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області в готелі "Красний Луч" було розміщено підрозділ окупаційних військ. Але після завдання вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Так, більшість поранених було негайно відправлено до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях.

"Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що про удар по готелю у місті Хрустальний, де жили окупанти, стало відомо ще 24 липня.

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