Сили оборони уразили два російські НПЗ і нафтовий термінал: деталі від Генштабу

Також уражено залізничний шляхопровід у Луганській області, який ворог використовує для перекидання особового складу та озброєння.

Уражено два російські нафтопереробні заводи, пункт дислокації ракетної бригади та термінал перевалки нафтопродуктів у Криму.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму Telegram-каналі, у ніч на 6 липня підрозділи Сил оборони України вчергове завдали ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі (Ярославська область, Росія). Було зафіксовано вибухи в районі цілі та задимлення на території підприємства.

Ярославський нафтопереробний завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його проєктна потужність становить 15 мільйонів тонн нафти на рік.

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"Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, що використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Ураження у Керчі

Крім того, було уражено нафтопереробний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" (населений пункт Слободка) та пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади ворога у районі (н. п. Луга) Ленінградської області Росії.

"Також уражено термінал перевалки світлих нафтопродуктів "ТЕС-Термінал-1" у Керчі", - повідомили у Генштабі.

Цей термінал є одним із найбільших комплексів зі зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів у Криму. Резервуарний парк підприємства забезпечує приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів, зокрема, і для потреб окупаційних військ у південних регіонах України.

Ураження залізниці

Крім того, за даними Генштабу, було уражено залізничний шляхопровід у районі Довжанська Луганської області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів, склад безпілотників російських загарбників у районі Червонопопівки та зосередження військової техніки поблизу Писарівки Луганської області. Ступінь завданих збитків уточнюється, наголосили у відомстві.

Деталі від СБУ

Водночас у Службі безпеки України стосовно Криму зауважили, що там уражено три ангари з авіаційною технікою на аеродромі "Гвардійське". Також під удар потрапили зенітний ракетний комплекс "Панцирь-С2" поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група у Керчі, резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1".

Блекаут у Криму

Як повідомлялося, раніше на всій території тимчасово окупованого Росією Криму було зафіксоване масове відключення електроенергії. Станом на ранок 6 липня тривали аварійно-відновлювальні роботи.

Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що електропостачання міста було порушене через українську атаку за його межами.

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