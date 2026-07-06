Росія виготовила велику партію нових зенітних ракет

Зенітна керована ракета 9М333 працює за принципом "вистрілив – забув".

Російський оборонний концерн "Калашников" відвантажив велику партію (точна кількість не вказується) зенітних ракет 9М333. Про це концерн повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що ракети були відправлені "державному замовнику". Одержувач прямо не називається, проте в російській практиці таке формулювання майже завжди означає Міністерство оборони РФ або структури, які закуповують озброєння для російських збройних сил за державним оборонним замовленням.

9М333 використовуються радянськими зенітними ракетними комплексами "Стріла-10" та їх модифікаціями.

Відео дня

Це відносно нова ракета. Відомо, що її серійне виробництво стартувало в АТ концерн "Калашников" у 2020 році. 9М333 активно застосовувалася під час російсько-української війни.

9М333 – технічні характеристики

Зенітна ракета призначена для ураження цілей у будь-який час доби навіть в умовах інтенсивної дії різноманітних перешкод. Вона може уражати широкий спектр об'єктів, зокрема пілотовані літальні апарати та крилаті ракети.

9М333 працює за принципом "вистрілив – забув". Середня швидкість ракети становить 550 м/с, вона здатна вражати цілі на висоті від 10 до 3500 метрів.

Головка самонаведення ракети має три режими роботи: фотоконтрастний, інфрачервоний та перешкодний. Самі росіяни зазначають, що це важлива перевага 9М333 перед іншими виробами такого класу.

Російські ЗРК – інші новини

Це не перша партія 9М333, яку "Калашников" виготовив у цьому році. Про постачання таких ракет УНІАН повідомляв у травні. Тоді постачання також виконали "державному замовнику в рамках державного контракту".

Ще раніше стало відомо про початок попередніх випробувань високоавтоматизованого зенітного ракетного комплексу ближньої дії "Крона", призначеного для територіальної ППО.

Частина військових експертів вважає, що йдеться не про принципово нову розробку (як її позиціонують росіяни), а про модернізовану версію зенітного ракетного комплексу "Сосна", який не виправдав покладених на нього очікувань.

Вас також можуть зацікавити новини: