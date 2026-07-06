Наскільки близько насправді росіяни підійшли до Запоріжжя: у ЗСУ викрили брехню Путіна

За словами Волошина, на Херсонщині російські солдати скидаються на паливо.

Станом на сьогодні російські підрозділи перебувають приблизно за 30 кілометрів від міста Запоріжжя. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Його попросили прокоментувати заяву кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, що російські солдати вже за 9 кілометрів від південних околиць міста. Речник пояснив, що найближчий до обласного центру – Оріхівський напрямок.

"Я не знаю, якою рулеткою міряли ті, хто доповідає Путіну про ситуацію на фронті, але там (до Запоріжжя, – УНІАН) десь до 30 км. Зараз запеклі бої тривають біля населених пунктів Плавні та Приморське. Та Сили оборони проводять активні дії, відтісняючи ворога з околиць Степногірська – це щонайменше 30 км. Тому все, що говорить Путін, він завищує в три рази. Це його чергова брехня та маніпуляція різною інформацією для того, щоб показати неіснуючі власні успіхи", - наголосив військовий.

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Крім того, Міноборони РФ заявило про нібито захоплення населених пунктів Копані та Лісне на Гуляйпільському напрямку, що насправді не відповідає дійсності. За словами Волошина, противник минулого тижня здійснив інфільтрацію у декілька населених пунктів, де зробили фотофіксацію, яка нібито підтверджує їхнє захоплення. Серед них - Копані, Новоселівка, яка неподалік Гуляйполя тощо.

"Але всі ці інфільтраційні групи були там за кілька годин знищені або взяті в полон. І фактично ті населені пункти знаходяться десь за 20 км від умовної лінії бойового зіткнення", - сказав речник.

На його думку, противник навмисно дезінформує суспільство, бо хоче показати спотворену ситуацію, яка нібито склалась на тій чи іншій ділянці фронту. У першу чергу, росіяни прагнуть дезорієнтувати міжнародних експертів. Також таке викривлення реальної "картини", яка є на лінії бойового зіткнення, розрахована на внутрішню аудиторію РФ, але це - фейк.

"Можливо, нам доведеться здійснити перегрупування, щоб військові, які там перебувають, не опинилися в оточенні", - припустив речник.

Також ворог намагається дистанційно замінувати всі шляхи, що ведуть до певних позицій у районі Гуляйполя тощо.

Олександрівський напрямок

За словами Волошина, на Олександрівському напрямку Сили оборони намагаються перехопити ініціативу. Більшість боєзіткнень, які тут відбуваються, - це стрілецькі бої, що проводять українські підрозділи, а противник намагається "навіть перейти до оборони". За даними розвідки, на деяких ділянках окупанти намагаються залишити певні позиції, а російські командири вживають жорстких заходів проти втікачів з лінії оборони, у тому числі є дані про страти.

Ситуація на Херсонщині

Як зазначив Волошин, протягом кількох діб на Придніпровському напрямку штурмових дій ворога не фіксується, але тут противник проводить доволі активну вогневу підготовку, завдаючи ударів дронами. Саме на цьому напрямку одна з найбільших концентрацій дронових атак противника – щодоби понад 700 ударів. Також тут дуже активна російська артилерія тощо. За даними розвідки, росіяни не полишають планів щодо висадки на острови, поповнюють втрати особового складу, здійснюють перегрупування.

"Проте, за даними розвідки, завдяки нашим middle strike та ударам у глибину російської логістики, ситуація у підрозділах (російських, – УНІАН) склалася важка... Великий дефіцит, навіть немає взагалі паливно-мастильних матеріалів. Навіть є інформація, що російські військовослужбовці одного з підрозділів скидалися грошима для того, щоб купити тонну пального. Бо пальне їм потрібно і для того, щоб працювали генератори, а генератори – це і РЕБ, і системи управління, і для дронів необхідна електроенергія", - розповів представник Сил оборони Півдня.

Він додав, що згідно з інформацією розвідки російські підрозділи перепродають один одному паливо за завищеними цінами, які сягають в еквіваленті до української національної валюти – до 150 грн за 1 літр.

Ситуація на півдні України

Як писав УНІАН, раніше речник Сил оборони Півдня України розповів, що у районі Гуляйполя на Запоріжжі тривають запеклі бої, бо росіяни намагалися до кінця червня остаточно захопити цей населений пункт. На той момент на околицях Гуляйполя були українські позиції, а росіяни намагалися відрізати логістику до цих бойових порядків ЗСУ, завадити ротації, за потреби – евакуації тощо.

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