Роспропаганда заявляє, що знищено військову частину, яка розташована за кілька десятків кілометрів від місць прильотів.

Російські пропагандисти оперативно відреагували на прильоти по цивільних об'єктах у Вінниці. Водночас там переконують, що вдарили по "військовому об'єкту" в області.

Про це повідомив топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов.

Кремлівський рупор переконує, що російські ракети "знищили військову частину", розташовану в Гайсині Вінницької області. Вона розташована за понад 96 км від Вінниці. Справжні місця прильотів він не назвав.

Водночас кілька інших російських Telegram-каналів цинічно пишуть, що "ракети долетіли до цілей" у Вінницькій області. Цікаво, що росіяни забули зазначити, що вдарили по цивільних об'єктах в центрі міста.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вінниці пролунало кілька вибухів. Спочатку в міській раді розповіли про один вибух, а потім доповнили інформацію. Жителі Вінниці опублікували фото стовпа диму над містом без прив'язки до місцевості. Вони також повідомили, що чули відразу кілька вибухів.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов підтвердив удари по місту: "Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється. 4 ракети над областю збили сили ППО".

За попередньою інформацією, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

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