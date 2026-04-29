Росіяни шукають нові ділянки для потенційних атак на Харківщині, - очільник ОВА

Харківська область залишається для окупантів пріоритетом, каже чиновник.

Російські окупаційні війська випробовують нові ділянки для потенційних майбутніх наступів у Харківській області.

Таку заяву зробив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов в коментарі "Укрінформу". Він зауважив, що поки успіхів ворог не має.

"Ми помічаємо те, що росіяни випробовують, можливо, нові ділянки, які можуть для себе обрати як пріоритетні для майбутніх наступів і спроб просунутись вглиб нашої території. Поки що всі ці спроби є для них невдалими. Наші воїни контролюють повністю всі напрямки", – заявив Синєгубов.

Відео дня

За словами чиновника, ворог постійно атакує на Купʼянському та Ізюмському напрямку. Противник не збавляє тиску, і Харківська область залишається для окупантів пріоритетом, каже очільник ОВА.

Окремо Синєгубов прокоментував удари по Харківщині. Зараз росіяни активізували атаки дронами "Молнія", зокрема і по Харкову. Окупанти бʼють по місцевому населенню та цивільній інфраструктурі.

"Вони не можуть пробачити, що Харківщина тримається, що місто Харків живе у відносно безпечних умовах", – додав Олег Синєгубов.

Крім того, ворог атакує Харківську область іншими засобами. Серед них ударні дрони типу "Шахед" та керовані авіабомби. Також фіксуються ракетні удари.

Війна в Україні: важливі новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває у найкращій позиції на полі бою за останні 9-10 місяців. При цьому глава держави зауважив, що Росія не відчуває тиску, тому вважає, що може продовжувати війну проти України.

Сили оборони продовжують уражати ворожі цілі і за межами фронту. Так, у Воронезькій області РФ було уражено два вертольоти противника. Мі-28 та Мі-17 проводили дозаправку та міжполітний огляд.

Вас також можуть зацікавити новини: