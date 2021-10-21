Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на Донбасі.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна готова допустити Міжнародний комітет Червоного хреста до затриманого росіянина Андрія Косяка, аби світ знав, кого Російська Федерація відправляє воювати на Донбас.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що "міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу".

"Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави", - додав дипломат.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ України також доручило посольствам за кордоном детально поінформувати іноземні уряди про докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей лідерів "нормандського формату".

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"Нагадаю, що член збройного формування РФ нині знаходиться під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду Луганської області. Йому повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, 13 жовтня військові Збройних сил України затримали російського військового Андрія Косяка на Донбасі, коли російські окупанти проводили розвідку місцевості в районі Золотого на Донбасі.

Автор: Віталій Саєнко