На добудову корабля необхідно близько 8,3 млрд грн, без урахування боєкомплекту.

Завершення побудови корвета "Володимир Великий" наразі опрацьовується. Складові та комплектуючі корабля з метою їх збереження та подальшої добудови буде переміщено на потужності одного із вітчизняних суднобудівних заводів.

Про це повідомляє управління преси та інформації Міністерства оборони з посиланням на заяву міністра Андрія Тарана.

За його словами, загальна сума вже вкладених коштів у будівництво та проектування становить майже 569 мільйонів гривень (при курсі 1 долар — 8 гривень).

Нині готовність "Володимира Великого" становить 17%, а його елементи перебувають на території колишнього ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод". Зокрема, виготовлено блоки основного корпусу корабля та блок надбудови корабля, закуплено частину обладнання вітчизняного та іноземного виробництва. За останніми оцінками, на добудову корабля "Володимир Великий" необхідно близько 8,3 млрд грн без урахування боєкомплекту.

"Наразі спільно з Генеральним штабом Збройних сил України опрацьовується питання добудови корабля вже за класом "фрегат". У такому форматі в майбутньому "Володимир Великий" зможе замінити в бойовому складі Військово-Морських Сил Збройних сил України "Гетьмана Сагайдачного", — зазначив Таран.

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Він також зауважив, що можливості щодо добудови корабля "Володимир Великий" тісно пов’язані з набуттям спроможностей підприємств суднобудівної галузі України під час виготовлення корвету класу "АДА" спільно з турецькою стороною, а процес переміщення складових та комплектуючих частин корабля триватиме близько 4 місяців.

Як повідомляв УНІАН, перший корабель проекту "корвет" був закладений у травні 2011 року на "Чорноморському суднобудівному заводі" (м. Миколаїв) і отримав назву "Володимир Великий". Розробником проекту виступило казенне підприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування" (м. Миколаїв).

Автор: Дмитро Захаров