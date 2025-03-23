Вночі у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу ударних дронів-камікадзе типу "Shahed".

В останньому повідомленні Командування Повітряних сил Збройних сил України закликало жителів Кропивницького, Запоріжжя та Києва перебувати в укриттях, оскільки в напрямку цих міст летять російські безпілотні літальні апарати.

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Оновлено о 00:25: БПЛА на Кіровоградщині, північному заході Полтавщини, півдні Черкащини, південному сході Чернігівщини, в центральній частині Сумщини та центрі Київщини. У напрямку Сум з північного заходу летить дрон.

Оновлено о 00:05: Загроза застосування ударних БПЛА з південного напрямку для Житомирської області.

Через обстріл Запоріжжя сталася пожежа, на місце виїхали екстрені служби, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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