У Кремлі розповіли про 'послання' Зеленського, яке Фіцо привіз Путіну

У Москві кажуть, що отримували такі сигнали багато разів, але це не враховується, доки Зеленський сам не зателефонує Путіну.

Російський диктатор хоче, щоб президент України сам йому зателефонував і особисто з'явився в Москві для мирних переговорів, а не передавав послання через посередників. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитує ТАСС.

Так, коментуючи чутки про те, що словацький прем'єр Роберт Фіцо нібито привіз Путіну якесь послання від Зеленського, Ушаков прямо підтвердив, що Київ уже багато разів передавав такі сигнали до Москви.

"Це старі сигнали, які передавалися через багатьох осіб, у тому числі й через Трампа. Нехай дзвонить, а то він щось там передає, а потім все зависає в повітрі. Наш президент багато разів відповідав, що якщо він (Зеленський) хоче – нехай телефонує в Москву, ми готові прийняти, провести переговори", – сказав Ушаков.

Відео дня

При цьому він одразу додав, що "якихсь особливих послань" від Києва Фіцо Путіну не передав.

"Але про свій контакт із Зеленським розповів", – уточнив Ушаков.

Зустріч Зеленського і Путіна

Як писав УНІАН, ще влітку минулого року президент США Дональд Трамп стверджував, що Україна і Росія нібито вже домовляються про особисту зустріч глав держав. Хоча Україна пропонувала провести тристоронню зустріч на Алясці, Зеленського в результаті не запросили, ймовірно, на вимогу Кремля.

Сам Зеленський неодноразово підтверджував готовність до зустрічі з Путіним, однак зазначав, що така зустріч не може відбутися лише у двох країнах – Росії та Білорусі, які ведуть війну проти України. Водночас Кремль наполегливо пропонує саме Москву для проведення зустрічі, очевидно, лише для того, щоб Україна такий формат відхилила.

Вас також можуть зацікавити новини: