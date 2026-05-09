У ЗСУ розкрили, як росіяни під прикриттям 'перемир’я' використовують паузу на фронті

9 травня можна вважати певним "вихідним" перед відновленням активних бойових дій, каже Трегубов.

Відносна пауза у бойових діях на фронті 9 травня характеризується намаганням російських окупантів проводити ротації, підвозити нові сили й готуватися до відновлення наступальних дій. Про це речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов повідомив в марафоні "Єдині новини".

"Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для підвезення сил, для ротації, і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей", - сказав речник.

Утім, за його словами, Сили оборони теж використовують можливості для налагодження логістики, ротацій.

Відео дня

"Цього разу нормально. Виглядає на те, що поки саме на сьогоднішній день росіяни справді не хотіли можливих ексцесів із цим самим парадом", - наголосив Треубов.

Також він відповів на питання, чи спостерігається в лавах російських загарбників перегрупуватися чи якісь інші маневри непрямого військового характеру, не атакувальні дії.

"Ні, не атакувальні. Те, що я зараз сказав. Мова йде про ротаційні дії, про поновлення атакувальних спроможностей, про завезення боєприпасів, про будь-що, що не стосується безпосередньо атак та обстрілів. Тут так, дуже активно", - підкреслив Трегубов.

Інтенсифікація наступу окупантів спостерігалася із квітня

Він розповів про російський весняно-літній наступ, який фактично розпочався раніше, ще у квітні.

"Просто сильна інтенсифікація бойових дій вздовж усієї лінії нашої зони відповідальності. Це Харківщина, східна Сумщина та Лиманський напрямок", - зазначив Трегубов.

Зокрема, у квітні окупанти почали активніше себе поводити, намагалися сильно тиснути на Лиман, Куп’янськ, Вовчанськ і на прикордонну зону Сумської області. Силам оборони України доводилося це відбивати.

"Але якщо порівнювати, наприклад, з тим, що було у лютому-березні, то було більше поповнення. У квітні вони активно полізли і продовжують активно лізти, не враховуючи сьогоднішнього дня, який можна вважати певним таким собі вихідним. Не можу сказати, що там зовсім припинилися активності, але так, вони там стали дещо меншими", - наголосив Трегубов.

Загарбники намагаються остаточно знищити Вовчанськ

Окремо, розповідаючи про Вовчанськ, речник повідомив, що там неприємна ситуація, бо російські загарбники "донищують залишки і усього того, що стоїть у самому місті".

"Я маю на увазі усіх стін, якихось будівель, які можуть ще використовуватися і намагаються остаточно витіснити українців з південно-східного району міста та пройти і на Липці, та на Вовчанські хутори у тому числі. Ці спроби окупантів блокуються. Наростити там інтенсивність у росіян не виходить особливо, але це такий постійний наглий тиск", - сказав Трегубов.

Парад у Москві

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії в односторонньому порядку проголосили "перемир’я" на 8-9 травня, аби у Москві можна було провести парад. В РФ погрожували завдати ракетних ударів по центру Києва, якщо буде спроба зірвати урочистості.

Президент України Володимир Зеленський на прохання американської сторони видав офіційний указ, яким дозволив Росії провести військовий парад на Красній площі в Москві 9 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: