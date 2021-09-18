Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ суттєво посилили систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття у Чернігівській області.

Україна посилює систему протиповітряної оборони (ППО) на північному напрямку.

Як повідомляє у Facebook Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр", в рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2021" здійснено посилення системи протиповітряної оборони на північному напрямку.

Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття, сказано у повідомленні.

Також військовослужбовці звертаються до жителів населених пунктів Чернігівщини не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ.

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Як повідомляв УНІАН, навчання "Об’єднанні зусилля 2021", які проходитимуть з 22 по 30 вересня, є відповіддю на російські навчання "Запад-2021" і фактором стримування агресора.

У навчаннях візьмуть участь близько 12,5 тисяч військовослужбовців, буде залучено понад 600 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема близько 85 танків, близько 40 бойових броньованих машин, до 50 одиниць ракетних та артилерійських систем калібром понад 100 мм, до 20 одиниць бойових кораблів і до 30 вертольотів та літаків.

Участь у стратегічному командно-штабному навчанні братимуть, окрім ЗСУ, представники збройних сил Великої Британії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.

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Автор: Надя Пришляк