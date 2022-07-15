В Конгресі США запропонували виділити $100 мільйонів на навчання українських пілотів використанню винищувачів F-15 і F-16. Відповідну поправку внесли до законопроекту про оборонну політику.
Такою інформацією поділився журналіст видання "Голос Америки" Остап Яриш на персональному акаунті в Twitter.
"Палата представників прийняла законопроект про оборонну політику на суму $840 млрд. Серед схвалених поправок було положення про виділення $100 млн на навчання військових пілотів України на американських літаках (зокрема, F-15 і F-16)", — написав Яриш.
Нагадаємо, 23 червня в Конгрес внесли законопроект про навчання українських пілотів на винищувачах США. Його автором став представник ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер. Чиновник підтримує перехід авіації України на F-16.
А 26 червня наші пілоти з позивними "Мунфіш" і "Джус" пояснили, як американські літаки допоможуть оборонятися від Росії. За їх словами, ці винищувачі дозволять домогтися паритету в повітрі.
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