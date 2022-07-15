Відповідну поправку внесли до законопроекту про оборонну політику.

В Конгресі США запропонували виділити $100 мільйонів на навчання українських пілотів використанню винищувачів F-15 і F-16. Відповідну поправку внесли до законопроекту про оборонну політику.

Такою інформацією поділився журналіст видання "Голос Америки" Остап Яриш на персональному акаунті в Twitter.

"Палата представників прийняла законопроект про оборонну політику на суму $840 млрд. Серед схвалених поправок було положення про виділення $100 млн на навчання військових пілотів України на американських літаках (зокрема, F-15 і F-16)", — написав Яриш.

Нагадаємо, 23 червня в Конгрес внесли законопроект про навчання українських пілотів на винищувачах США. Його автором став представник ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер. Чиновник підтримує перехід авіації України на F-16.

А 26 червня наші пілоти з позивними "Мунфіш" і "Джус" пояснили, як американські літаки допоможуть оборонятися від Росії. За їх словами, ці винищувачі дозволять домогтися паритету в повітрі.

УНІАН в окремому матеріалі детально розповів про американську сучасну авіацію і проаналізував, яка техніка краще підійде ЗСУ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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