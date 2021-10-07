Переговори перебувають в активній фазі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про переговори України, Туреччини та інших країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо об'єднання зусиль заради безпеки у Чорному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у Львові на спільній прес-конференції з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, відповідаючи на запитання про можливість створення українсько-турецького безпекового альянсу у Чорному морі, в тому числі створення спільної флотилії.

"Співробітництво між Україною та Туреччиною у питанні безпеки Чорного моря є дуже тісним і відвертим. Ви знаєте, що, поки Україна не є членом Європейського Союзу і НАТО, ми розпочали політику створення малих альянсів. І є стратегічна ініціатива президента України про те, що країни НАТО плюс Україна, Грузія і навіть Молдова можуть об'єднати свої зусилля у питанні (безпеки) Чорноморського регіону. І ця ініціатива обговорюється зараз у різних столицях, і в тому числі з НАТО", - заявив Кулеба.

Також глава МЗС сказав, що Україна готова робити подальші кроки у зміцненні партнерства з Туреччиною в питанні забезпечення безпеки у Чорному морі.

Читайте такожВражаючі кадри: ЗСУ відпрацювали ракетні удари по "ворогу" з ТРК "Точка У" (фото, відео)Кулеба додав, що сьогодні обговорив з Чавушоглу такі кроки.

"Вважайте, що переговори перебувають в активній фазі. Але я вважаю, що той факт, що саме у Туреччині зараз будується корвет для Військово-морських сил України, є найкращим свідченням того, як тісно ми вже взаємодіємо у Чорному морі", - додав Кулеба.

Курс України на вступ до НАТО та ЄС

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу та незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Серед іншого, передбачається розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їх державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначено необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але політичне рішення повинен прийняти Альянс.

Автор: Віталій Саєнко