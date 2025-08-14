Ворожий літак виконував завдання південно-східніше від острова Змійний.

У Чорне море, в районі острова Зміїний (Одеська обл.) ймовірно впав російський винищувач.

"Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", - йдеться у повідомленні Військово-морських сил України в Telegram.

За даними ВМС ЗСУ, на даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Утонюється, що пілота наразі не виявлено.

Втрата Росією винищувачів - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 26 липня в Росії був знищений навчально-бойовий винищувач СУ-27УБ. Це відбулося на аеродромі "Армавір", який використовується переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.

Крім того, ми розповідали також про втрату окупантами винищувача Су-34 у У Нижньогородській області РФ. Два пілоти винищувача встигли катапультуватися. Повідомляється, що у літака сталася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі.

