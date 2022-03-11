Дмитро Кулеба повідомив, що за 12 днів загинули 1 тис. 582 мирних жителя Маріуполя.

Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter.

Він зазначив, що заблокований росіянами Маріуполь зараз є найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті. За словами Кулеби, за 12 днів тут загинули 1 582 мирних жителя.

При цьому Кулеба продемонстрував фото, де в братських могилах поховані люди.

"Не в змозі перемогти українську армію, Путін бомбить беззбройних, блокує гуманітарну допомогу. Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини!", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, Маріуполь 12 днів залишається повністю заблокованим як для евакуації людей, так і для гуманітарного вантажу.

Окупанти залишили його без води, електрики, газу, зв'язку. Переговори з окупантами щодо організації зеленого гуманітарного коридору для евакуації жителів та завозу до міста води, їжі та продуктів, поки що не дали результатів.

Але місто тримається, і українці борються за нього.