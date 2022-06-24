Українські артилеристи завдали прицільних ударів по колоні окупантів, яка перевозила боєприпаси та паливно-мастильні матеріали. Рух машин вдалося зупинити, а кілька одиниць техніки були знищені.
Про успішний обстріл російських окупантів розповів прес-центр Командування Десантно-штурмовими військами ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"На відео зафіксовано, як воїни артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України знищили ворожу колону Камазів "під зав’язку запаковану" боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Маючи точні координати, артилерія десантників філігранно нанесла вогневе ураження та спалила вщент тилову техніку російських окупантів", — написали в Генштабі.
У ролику нижче показується, як українські захисники потрапили в кілька машин. На місці ударів виникла сильна пожежа, найімовірніше — через обстріл цистерн і боєкомплектів. Вцілілі машини припинили рух, адже окупанти, швидше за все, злякалися ударів артилеристів ДШВ і втекли.
Нагадаємо, це не перший влучний удар по ворогу сьогодні, 24 червня. Вранці артилеристи з 81-ї бригади підірвали М-27 "Ураган" і БРЕМ рашистів.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.