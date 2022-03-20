Наші герої ліквідували окупантів 26-ї бригади берегової оборони Чорноморського Флоту Військово-Морського Флоту РФ.

Українським десантникам вдалося знищити російських окупантів, які хотіли здійснити напад на півдні України. Деякі з них зрадили українській присязі.

Як повідомили в Міноборони України, 80 окрема десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ "тепло зустріла" російських орків на півдні України. Наші герої ліквідували окупантів 26-ї бригади берегової оборони Чорноморського Флоту Військово-Морського Флоту РФ.

Ліквідована бригада окупантів дислокувалася у селі Перевальне, що на території тимчасово окупованого Криму. Переважна більшість ліквідованих окупантів – зрадники Військової присяги та всього українського народу.

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