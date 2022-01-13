Особовим складом також відпрацьовувалось знищення групових і поодиноких цілей.

В Херсонській області проходять тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ" з виявлення та знищення ворожих ударних безпілотних літальних апаратів.

Про це йдеться у повідомленні Командування об’єднаних сил ЗСУ у Facebook.

Обслуги зенітних ракетних комплексів угрупування військ, яке виконує завдання на адмінмежі з окупованим Кримом, вдосконалюють свої навички щодо прикриття з повітря сил і засобів українських підрозділів під час ведення бойових дій.

"Розрахунки ЗРК "Оса-АКМ" тренуються в умовах максимально наближених до бойових. Навіть, поставлені умовним противником радіоелектронні перешкоди не заважають нашим військовим здійснювати розвідку повітряної обстановки, визначати координати цілей та знищувати безпілотні апарати умовного противника", - наголосив Наєв.

Особовим складом також відпрацьовувались питання заняття позицій, організації системи зв'язку та управління, знищення групових і поодиноких цілей.

Напередодні, 11 січня, на полігоні в одному з південних регіонів пройшли тренування захисників зі станкових автоматичних гранатометів АГС-17.

Військовослужбовці відпрацьовують вправи з ведення вогню по нерухомих та рухомих цілях як зі заздалегідь підготовленої позиції, так і після раптової зміни позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: