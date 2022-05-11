Водночас країна-окупант тримає в повній бойовій готовності свої сили у невизнаному Придністров'ї.

Російська армія зосередила увагу на Слобожанському та Донецькому напрямках, а також намагається закріпитися на Криворізькому напрямку. У невизнаному Придністров’ї окупанти зберігають повну боєготовність своїх підрозділів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначають, що на Слобожанському напрямку армія РФ діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів.

Окупанти блокують просування українських військ до кордону.

На Ізюмському напрямку угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневого ураження ЗСУ.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Ворог не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

В Маріуполі окупанти б'ють по "Азовсталі" за підтримки вогню артилерії та танків, а також завдає ракетно-бомбових ударів.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи Росії намагаються покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському напрямку російські війська продовжують обстрілювати позиції захисників України.

На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів Збройних сил України із застосуванням артилерії. З метою закріплення на захопленій території окупанти проводять інженерні роботи та створення нових позицій у районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація значно не змінилася.

Окремо в Генштабі розповіли про успіхи підрозділів протиповітряної оборони та авіації.

"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотири БпЛА типу "Орлан-10. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ Збройних Сил України було знищено один вертоліт Мі-24. Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ", - йдеться у зведенні.

Раніше в Генштабі зазначали, що найбільша активність російських окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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