Це відбулося на півночі Харківщини, у районі державного кордону України.

Бійці Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України на півночі Харківщини знищили російську САУ 2С19 "Мста-С", здатну бити на 29 кілометрів.

Про це у Facebook повідомила Національна гвардія України.

"Сили оборони знищили російську САУ 2С19 "Мста-С", здатну бити на 29 кілометрів. Це відбулося на півночі Харківщини, у районі державного кордону України з країною-окупантом. Такий результат спільної роботи артилерійської розвідки Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, гвардійці та представники Сил спеціальних операцій за допомогою БПЛА розвідали ціль, корегували вогонь та верифікували результати. Артилеристи ЗСУ нанесли точне та філігранне вогневе ураження ворожої САУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти перейшли до нової тактики на Харківщині. Деталі цієї тактики розкрив Синєгубов.

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