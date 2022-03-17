14 березня російські окупанти пошкодили лінію, яка живить Чорнобильську атомну електростанцію та місто Славутич.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що наразі немає підстав хвилюватись за ядерну безпеку на ЧАЕС.

Про це він повідомив під час ефіру Ukraine Media Center.

"Наразі відсутні підстави хвилюватися про ядерну безпеку України та Європи, пов'язану з якимось проблемами енергопостачання станції чи живленні охолодженних систем для паливних збірок. Ситуація є контрольованою", - розповів він.

Окрім того, він зазначив, що зараз тривають роботи по відновлюванню надійної схеми енергоживлення ЧАЕС, що означає що станція повинна живитись як мінімум двома лініями електропередач.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів було повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС.

Того ж дня Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі і втратила зовнішнє електропостачання. Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин.

13 березня було відновлено електропостачання на ЧАЕС.

14 березня російські окупанти знову пошкодили лінію, яка живить Чорнобильську атомну електростанцію та місто Славутич.

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