Росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ риють окопи та мінують території поблизу захопленого ними Енергодара.

В Енергодарі Запорізької області російські окупанти очікують на контрнаступ ЗСУ та готуються тікати із захопленого міста.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, росіяни розуміють неминучість звільнення окупованих територій.

"Про це свідчить не тільки перерита окопами земля, мінування територій поблизу міста, а й евакуаційний план на випадок "якщо шо, то швидко тікаємо", - зазначив Орлов.

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За словами міського голови, є й інші ознаки цього, зокрема, почастішали випадки пограбувань в освітніх закладах міста.

Так, з групових приміщень дитячого садочку №3 окупанти нещодавно винесли частину ліжок, матраців та інше майно, а з гімназії №2 почали вивозити парти, шафи, стелажі тощо.

"Чи дійде справа до унітазів, ми ще не знаємо. Але, зважаючи на безславний досвід та особливу любов мародерів РФ до цього "девайсу", не виключаємо, що унітази будуть "евакуйовані" в першу чергу", - додав міський голова.

Війна в Україні - ситуація в Енергодарі

Як повідомляв УНІАН раніше, російські загарбники вирішили примусово вивезти з Енергодара дітей. Їх перевезуть в окупований Крим, заразом прихопивши майно місцевих шкіл і садочків.

Також стало відомо, що окупанти мінують усю прилеглу територію навколо Енергодара. Раніше вони вже замінували берегову смугу Каховського водосховища. За словами мера міста, росіяни бояться майбутнього наступу Збройних сил України.

Нагадаємо, російська армія "відзначилася" на окупованих територіях масовими випадками мародерства. Вони крали з домівок людей і підприємтсв усе, що могли - від побутової техніки, до ношених шкарпеток. Росіяни знімали й забирали навіть унітази та собачі будки.

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