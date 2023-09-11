Також стало відомо про дії росіян навколо острова Зміїний.

На лівому березі російські загарбники зазнали чергових втрат. Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 12 російських загарбників. Знищено дві самохідні артилерійські установки, гармата, сім одиниць автобронетехніки. Крім того, - шість човнів та два польові пункти боєпостачання ворога.

За даними прес-служби, силами протиповітряної оборони повітряних командувань "Схід" і "Південь" знищено 11 БпЛА типу "Shahed-136/131" на Дніпропетровщині та Миколаївщині, а також один БпЛА невстановленого типу.

Зараз корабельне угруповання противника розгорнуто в кількості 10 кораблів, із них 9 - в Чорному морі та один - в Азовському. Ракетоносії поки заведені в пункти базування.

Відео дня

"Однак ворог не припиняє розвідувально-диверсійну діяльність в акваторії Чорного моря. В напрямок острова Зміїний він скерував безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівню "Форпост". Силами протиповітряної оборони цей БпЛА знищено над морем. Вночі та ранком ворог атакував ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136" зі східного узбережжя Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв УНІАН, напередодні українські військові на херсонському напрямку ліквідували 18 окупантів, знищили три гармати, чотири одиниці автобронетехніки, три човни, FPV-дрон, польовий пункт боєпостачання та самохідну артилерійську установку "Гвоздика".

Вночі 10 серпня ворог завдав авіаційного удару із застосуванням керованих авіабомб в напрямку острова Зміїний.

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