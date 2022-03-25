Зазначимо, ЗСУ перейшли у контрнаступ на Київщині.

В Ірпені на Київщині грузинські бійці Інтернаціонального легіону проводять зачистки від російських окупантів, перевіряючи вулиці та будівлі на присутність там ворога.

В YouTube з'явилося відео зачистки українського "міста-героя". На кадрах видно, що бійці перебувають в зруйнованому окупантами Ірпені, який став одним з каменів спотикання росіян на дорозі до Києва.

Нагадаємо, 24 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Ірпеню, а також Бучі, Миколаєву та Охтирці звання "Міст-героїв".

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що ЗСУ перейшли у контрнаступ на Київщині. Зокрема, серйозні бої йшли у районі Баришівки, Гостомеля й Ірпеня.

Довідка УНІАН. Інтернаціональний легіон територіальної оборони України - військова частина, у якій служать військові добровольці - громадяни інших країн. Створена Урядом України за ініціативою президента Володимира Зеленського 27 лютого для боротьби з агресією Росії в Україні.

На сьогодні на боці українців воюють представники різних національностей. Зокрема, чеченці, бійці Міжнародного миротворчого батальйону імені Шейха Мансура, беруть участь в бойових діях під Києвом.

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