В результаті бойових дій будівля Ірпінського відділу поліції виведена з ладу, але правоохоронці продовжують працювати й рятувати людей.

Зараз в Ірпені тривають постійні артилерійські обстріли ворогом житлових кварталів.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов.

Як зазначили в поліції Київщини, Нєбитов повернувся з Ірпеня, де перевіряв умови несення служби поліцейськими міста. Ситуація в Ірпені напружена.

Значна частина приватних будинків та багатоповерхівок пошкоджена або зруйнована. В результаті бойових дій будівля Ірпінського відділу поліції виведена з ладу.

"Місто залишається небезпечним. Зараз в Ірпені тривають постійні артилерійські обстріли ворогом житлових кварталів, але поліція тут, продовжує працювати, захищати і рятувати людей", - наголосив Нєбитов.

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України взяли окупантів у котел в районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля. У Нацгвардії наголосили, що в окупантів немає ресурсу для наступу на Київ з боку Святошинського району, у них є два варіанти - ліквідація або полон.

У Держспецзв’язку повідомили, що через активні бойові дії без зв’язку залишаються Ворзель, Ірпінь, Буча, Гостомель.

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