На території тимчасово окупованого півострова Крим Сили спеціальних операцій ЗС України вивели з ладу важливі об'єкти логістики, які забезпечують військові частини російської окупаційної армії. Про це повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим, в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Telegram-каналі "Око Гора" з’явилася інформація про те, що БПЛА атакували залізничну станцію "Урожайна" в Криму.

"Зважаючи на характерний чорний дим, горить тягова підстанція. 20 атака за залізницею за останні 35 днів, 150 км від ЛБС", - йдеться у публікації.

Чи цей об’єкт також є результатом дій українських захисників, не уточнюється.

Удари по Криму

Нагадаємо, нещодавно Військово-морські сили Збройних сил України на території тимчасово окупованого Криму знищили пункт базування російських безпілотників росіян. Йшлося, що силами та засобами ВМС ліквідовано пункт базування БпЛА "Форпост"("Mohajer-6") на аеродромі "Херсонес". Попередньо, внаслідок удару уражено до трьох ворожих безпілотних літальних апаратів "Mohajer-6" та два безпілотники "Форпост", які використовувались ворогом для висвітлення надводної обставини в акваторії Чорного моря.

