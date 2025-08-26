Через активність російських дронів українців закликали не пересуватись цією дорогою.

Росіяни обстрілюють трасу М-14 Херсон-Миколаїв, ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"З учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв", - заявив він.

За словами очільника ОВА, ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт.

"Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом", - наголосив Прокудін.

Також він додав, що на трасі М-14 можливі обмеження руху.

"У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово. Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут. Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", - зауважив очільник ОВА.

Удари РФ по Херсону

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Збройні сили РФ здійснили чергову серію авіаційних ударів керованими авіабомбами по території Херсона. У зоні ураження - на автомобільному мосту через річку, що з’єднує центральну частину міста з мікрорайоном "Острів", - було знайдено загиблого чоловіка, 1958 року народження. Попередньо встановлено, що він перебував на проїжджій частині мосту в момент обстрілу та загинув внаслідок вибуху.

За даними Прокудіна, у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 людей, серед них - 187 маломобільних та 31 дитина. У наявності є 35 транспортних засобів, призначених для евакуації, у тому числі автомобілі "швидкої" для транспортування маломобільних осіб.

