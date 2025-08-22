Уражені БпЛА використовувались для висвітлення надводної обстановки у Чорному морі.

Військово-морські сили Збройних сил України знищили пункт базування російських безпілотників на території тимчасово окупованого Криму.

"Силами та засобами ВМС ЗС України знищено пункт базування БпЛА "Форпост"("Mohajer-6") на аеродромі "Херсонес" тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, за результатами удару уражено до трьох ворожих безпілотних літальних апаратів "Mohajer-6" та два безпілотники "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обставини в акваторії Чорного моря.

Відео дня

"Боротьба триває! Крим – це Україна!", - наголошують у ВМС України.

Окупований Крим - операції ЗСУ

Як писав УНІАН, вчора, 21 серпня, на території тимчасово окупованого Криму Сили спеціальних операцій Збройних Сил України уразили російський вантажний потяг із пально-мастильними матеріалами. Внаслідок спеціальної операції поблизу залізничної станції Джанкой порушена логістика окупантів. За даними ССО, внаслідок цього ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Сили оборони України вражають системи протиповітряної Росії, які розташовані в АРК, але окупанти досить швидко відновлюють нестачу. За його словами, півострів щільно наповнений засобами ППО. Адже для загарбників дуже важливо зберегти Кримський міст. Цей шляхопровід, зазначив речник, важливий для противника як з тактично-пропагандистських причин, так й тактично-стратегічних.

Вас також можуть зацікавити новини: