Петро Андрющенко зазначив, що такі "новобудови" знаходяться поза територією заводів.

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі продовжують облаштовувати свої військові бази поза заводами. На таких об'єктах не менше 100 осіб, боєзапас та станції зв'язку.

"Росіяни продовжують облаштування військових баз вже поза промисловою зоною заводів. Військова база росіян відрізняється від будь-якої військової частини/бази за часів України", - йдеться у повідомленні радника мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

При цьому він показав фото бази росіян і уточнив, що це перший такий об'єкт в зруйнованому Маріуполі.

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За його словами, по периметру бази росіяни будують вишки спостереження, в огорожі створюють спеціальні бійниці, а всередині працюють станції зв'язку і РЕБ. Крім того, на таких об'єктах окупанти зберігають боєзапас і там перебувають не менше 100 осіб.

Ситуація в Маріуполі - останні новини

У квітні 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни готуються оборонятися - зміцнювали мости, заводи "Азовсталь" та Ілліча, а також територію порту.

Крім того, загарбники в Маріуполі розглядали варіант мобілізації студентів для війни. Також вони почали розчищення біля зруйнованої "Азовсталі" для будівництва укріплень.

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