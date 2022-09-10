Зокрема, унаслідок бойових дій загинули 5 тис 767 цивільних осіб, ще 8 тис 292 дістали поранень.

В Організації Об'єднаних Націй підтверджують понад 14 тисяч жертв серед цивільних у війні Російської Федерації проти України.

Про це голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер повідомила під час брифінгу, йдеться у стенограмі на сайті ООН в Україні.

"Станом на сьогодні нами перевірено та підтверджено 14 059 жертв серед цивільного населення. Унаслідок бойових дій загинули 5767 цивільних осіб, 8292 дістали поранень. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, є набагато більшими", - заявила Богнер.

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"Від 24 лютого наша Місія підтвердила, що принаймні 416 осіб стали жертвами свавільних затримань і насильницьких зникнень на територіях, окупованих Російською Федерацією, або на територіях, контрольованих на той час збройними силами Росії та пов’язаними озброєними групами. З них 16 було знайдено мертвими, 166 звільнено", - наголосила вона.

Нагадаємо, в ООН підтвердили, що не мають доступу до українських військовополонених.

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