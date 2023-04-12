Невідомо, чи здійснював Белград поставки.

В "злитих" секретних документах Пентагону згадується про готовність Сербії відправити військову допомогу для ЗСУ. Однак точно невідомо, чи постачав Белград зброю в Україну на поточний момент.

Як повідомило видання Reuters, серед опублікованих в Мережі нібито секретних файлів є відповіді європейських держав на запити Києва. Цей документ називається "Європа. Відповідь на поточний російсько-український конфлікт". У ньому присутня діаграма з "оцінених позицій" 38 європейських країн щодо поставок озброєння для ЗСУ.

За інформацією з документа, Сербія відмовилася навчати українських військових. Однак Белград пообіцяв або вже надав летальну допомогу. Зазначалося також, що у Сербії є необхідні спроможність і політична воля для майбутніх поставок зброї в Україну.

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Документ був позначений грифами Secret і NOFORN, які забороняють його поширення для агентів іноземних спецслужб і військових. На ньому стояла дата 2 березня і печатка Об'єднаного комітету начальників штабів. Однак журналісти не змогли підтвердити справжність файлу.

"Якщо цей документ точний, він або демонструє лукавість Вучича по відношенню до Росії, або він знаходиться під величезним тиском з боку Вашингтона, щоб поставити зброю в Україну", — заявив експерт з питань Східної Європи Джеймстаунського фонду, інституту зовнішньої політики Януш Бугайський.

Країни в документі були розбиті за категоріями: взяли зобов'язання надати військову допомогу і навчання, забезпечили перше, друге або і те, і інше, мають здатність і політичну волю "надавати в майбутньому летальну допомогу". Повністю відмовилися від збройної підтримки України тільки Австрія і Мальта.

"Злиті" документи Пентагону: остання інформація

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати "перевернуть кожен камінь" у пошуках джерела витоку. Однак коментувати "злиту" інформацію він відмовився, адже ведеться офіційне розслідування.

У Міноборони України підкреслили, що між схваленням і реалізацією важливих стратегічних планів не проходить багато часу. Харківську та Херсонську операції ніхто не обговорював тижнями — ЗСУ просто тихо виконували свою роботу.

Представники Міноборони Британії вказали на неточності у нібито секретних документах. Як заявили у відомстві, читачі можуть стати жертвами дезінформації.

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