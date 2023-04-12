Міноборони Сербії допускає, що продана країною зброя може з'явитися на полі бою, але Белград не має до цього відношення.

Сербія спростувала інформацію про постачання зброї Україні. В офіційному Белграді заявили, що не відправляли військові вантажі жодній зі сторін війни. А якщо техніка, боєприпаси та інше спорядження сербського виробництва з'являються на полі бою, то відповідальність лежить на третіх країнах, які купували все це.

Такі коментарі виданню Telegraf дав міністр оборони Сербії Мілош Вучевич: "Ми понад десять разів заперечували цю брехню, і ось ми знову це робимо. Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні, ні оточуючим цей конфлікт країнам".

Вучевич вважає, що Сербію хочуть "втягнути в конфлікт". За словами міністра оборони, Белград домовлявся про постачання зброї тільки з третіми країнами, які далекі від війни в Україні.

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"Завжди існує ймовірність того, що якусь зброю якимось магічним чином буде знайдено на території конфлікту, але це не має абсолютно ніякого відношення до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародні норми, договірні положення та ділову практику. Повторюю, Сербія не надсилала Україні зброю, і все, що публікується на цю тему, є оманливими спекуляціями", — підсумував чиновник.

Як раніше повідомляв УНІАН, у так званих "злитих" секретних документах Пентагону знайшли перелік відповідей європейських країн на військові запити України. У цьому списку Сербія була відзначена, як держава зі здатністю і політичною волею "надавати в майбутньому летальну допомогу" ЗСУ.

"Злиті" документи Пентагону: актуальна інформація

Міністр оборони США Ллойд Остін відреагував на "витік". За словами голови відомства, Штати готові зробити все, щоб відшукати джерело проблеми.

У Міноборони України пояснили, чому шанси реального зливу інформації про підготовку до контрнаступу дуже низькі. Відомостями володіє вузьке коло осіб, а від прийняття до реалізації рішення проходить небагато часу.

Міноборони Британії помітитло численні неточності в "зливі" документів. Відомство закликало громадян враховувати можливість дезінформації.

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