Загарбники не забирають тіло вбитого офіцера, натомість віддали для поховання родині тіло когось іншого.

У Росії почали "хоронити" окупантів, тіла яких все ще не забрали з України.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Зокрема, 19 квітня в місті Тотьма, що у Вологодській області РФ, "поховали" гвардії лейтенанта Меньшикова Данііла Андрійовича. В цей час тіло окупанта знаходиться в Київській області, в Бучанському районі біля села Мощун.

"Населення країни-агресора вже, мабуть, звикло до такої тьми "руського міра". Від підміни понять, всеосяжної брехні та фальсифікації, до підміни тіл своїх загиблих солдатів - Росія пробила дно безодні. Нічого святого", - зазначають у Генштабі.

На відео з Мощуна український воїн показав тіло російського окупанта, при якому були документа на ім'я Меньшикова Данііла Андрійовича. Його знайшли під час розмінування території в Мощуні.

"Це гвардії лейтенант, якого, згідно з відкритими джерелами, хочуть поховати в Росії. Хоча він знаходиться тут, був перекопаний в одному з окопів. Лежить тут у нас, на українській землі. Ми його тут і поховаємо, без почестей", - розповів український воїн.

Тіло росіянина розірвало снарядом. Кого віддали батькам для поховання - невідомо.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти відмовляються забирати тіла своїх побратимів. Натомість росіяни вивезли з України безліч награбованого майна. Водночас російська пропаганда активно пропагує меседж про те, що РФ "своїх не кидає".

Раніше полонений російський солдат розповів, що після вторгнення в Україну командувач батальйонно-тактичної групи наказав солдатам готувати мішки для трупів.

Деякі трупи загарбників звозили у Білорусь та Крим. Саме переповні морги допомогли кримчанам зрозуміти, що це війна, а не "спецоперація".

Для транспортування трупів РФ використовувала залізницю. На вокзалі в Сімферополі стояв трупний запах.

Вас також можуть зацікавити новини: