В РФ потонув буксир 'Капітан Ушаков': чому це сталося

Судно спустили на воду лише три роки тому.

В Російській Федерації відбувся черговий прецедент з флотом - потонув буксир "Капітан Ушаков", що підтверджує проблеми у країні-агресорі з військово-морським флотом.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації РНБО України. Йдеться, що судно, яке спустили на воду всього три роки тому, потонуло через затоплення допоміжних механізмів під час робіт з його добудови. Зокрема, буксир занурився на правий борт, і попри спроби врятувати його, виявився повністю затопленим.

"Цей інцидент є черговим підтвердженням проблем у російському військово-морському флоті. Як раніше повідомляв Центр, Росія має численні труднощі з підтриманням навіть старих військових кораблів", - наголошують в РНБО.

Мова, наприклад, про затримку з модернізацією великого протичовнового корабля "Адмірал Чабаненко" і фактичне списання єдиного авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Наголошується, що це - яскравий приклад технічного занепаду.

Крім того, нагадується, що у цьому році було скасовано головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, який мав відбутися 27 липня.

"Ці випадки лише підкреслюють неспроможність Росії підтримувати навіть основні елементи свого флоту, що є важливим чинником для агресивної зовнішньої політики. Замість того щоб будувати нові судна, Росія не може навіть утримати в строю старі", - йдеться у заяві.

Втрата "Капітана Ушакова"

Нагадаємо, 9 серпня у РФ, біля причалу Балтійського заводу в Санкт-Петербурзі, затонув великий російський буксир "Капітан Ушаков". Начальник відділу зі зв'язків із громадськістю Балтійського заводу Олександр Лебедєв повідомив, що напередодні судно нахилилося, міські спецслужби й чергові служби заводу намагалися врятувати буксир, але це не вдалося.

Західне міжрегіональне слідче управління на транспорті слідчого комітету РФ заявило, що буксир затонув під час відповідних робіт з його добудови - сталося затоплення приміщення допоміжних механізмів судна.

