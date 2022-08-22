Є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони закликає українців бути особливо обережними на День Незалежності через підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Про це йдеться у дописі на сторінці ГУР у Фейсбуці.

"Є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. Росія і путінський режим атакували незалежність України і незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути готовими до того, що і День Незалежності буде атаковано. Україна до цього готова. Те, що в Росії залишається ще велика кількість ракет – нехай і не високоточних – це правда, біди вони можуть наробити ще багато. Це не зламає ані дух, ані волю до спротиву... і хід війни. Але повітряна тривога – це серйозний сигнал, всі на нього мають зважати. Особливо 23 та 24 серпня – це не просто слова, треба бути особливо обережними", – заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що РФ спробує збільшити кількість обстрілів на День Незалежності 23-24 серпня.

У патрульній поліції дали поради, як убезпечити себе від можливих провокацій Росії 24 серпня. Насамперед при плануванні своїх маршрутів в обов’язковому порядку треба заздалегідь дізнатися, де є місця укриття для того, щоб у випадку, коли лунає сигнал "повітряна тривога", людина дуже швидко і оперативно дісталася укриття.

Президент Володимир Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке".

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