Уряд США контактує з рідними зниклих громадян, а також з українською стороною й Міжнародним комітетом Червоного хреста.

Державний департамент заявив, що вивчає інформацію про ймовірне зникнення безвісти в Україні третього громадянина США, який міг брати участь у протистоянні російським загарбникам.

Про це сказав на пресбрифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє "Укрінформ".

"Були повідомлення про ще одного американця, місцезнаходження якого наразі невідоме", - поінформував представник американського відомства.

За його словами, є дані, що той перебував в Україні. Прайс зазначив, що Держдеп вивчає ці повідомлення, але поки що не може поділитися подробицями справи.

Таким чином, це може бути вже третій американець, який вважається зниклим безвісти в Україні. За словами Прайса, уряд США контактує з рідними зниклих громадян, а також з українською стороною й Міжнародним комітетом Червоного хреста. Інформації, яка могла б підтвердити, що ці особи потрапити в російський полон, немає.

Відповідаючи на запитання, чи звертався уряд США до Росії, Прайс зауважив, що таких контактів не було, оскільки немає достовірних підстав вважати, що американців могли захопити росіяни. Водночас, підкреслив він, США готові "без вагань" зробити це, якщо такі підстави з’являться.

Представник Держдепу наголосив, що всі полонені учасники бойових дій в Україні повинні вважатися військовополоненими та мати всі права відповідно до Женевської конвенції, незалежно від громадянства.

Як писав УНІАН, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними в найманстві і здійсненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР". Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом з громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

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