Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення витрат на армію на 67 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.
За словами Железняка, за ухвалення проекту закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (№ 7167) проголосували 342 народних депутати.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, його метою є забезпечення ефективного захисту територіальної цілісності та суверенітету України, захисту вільного судноплавства, територіальних вод у Чорному та Азовському морях та підтримки енергетичного сектору з метою інтеграції України до європейської об’єднаної енергосистеми.
Повна сума коштів обсягом 67 млрд 565 млн 140 тис. грн буде залучена за рахунок кредитних коштів, від урядів Великобританії та Північної Ірландії.