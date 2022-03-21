Кошти від продажу цифрового мистецтва підуть на придбання амуніції для захисників України.

Українські digital-спеціалісти створили колекцію NFT-мистецтва #ActLikeZelensky, яка зобразить президента України Володимира Зеленського у 100 різних образах та покаже конкретні дії, які допоможуть Україні перемогти у війні з Росією.

Про це УНІАН повідомила прес-служба проекту.

Зазначається, що кошти від продажу цифрового мистецтва підуть на придбання амуніції для захисників України.

"Хоробрість та патріотизм нашого президента відзначають люди в усьому світі. Ми хочемо скористатися цим та закликати його шанувальників робити те, що він цінує найбільше – конкретні дії, які зможуть зупинити ворога. Є дуже багато способів, як допомогти Україні, тож кожен може вибрати свій та стати героєм України так само як Зеленський", – зазнаили засновники проекту.

На відміну від інших українських NFT-колекцій, #ActLikeZelensky має конкретну ціль – придбати 1000 тепловізорів, 500 радіо, 500 ліхтариків та 500 захисних комплектів (бронежилет і каска). Якщо завдяки аукціонам вдасться зібрати більше коштів, вони підуть організації LifelineForKharkiv і фонду "Повернись живим".

У прес-службі зазначили, що NFT — це цифровий актив, який працює на основі блокчейну, так само як криптовалюта. Інші токени взаємозамінні, а NFT — унікальні. Все, що існує в інтернеті, може стати NFT, але кожен NFT є неповторним та має одного ексклюзивного власника.

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