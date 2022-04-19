Путін не робить ставки на дипломатичний процес.

Чим далі триватиме війна - тим менше шансів що президенти України та РФ Володимир Зеленський та Володимир Путін зустрінуться за столом переговорів.

Про це під час телевізійного марафону повідомив учасник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш.

"Зустріч з катом українського народу, яким є Путін, - політично ризикована для нашого президента. Я не бачу сенсу для зустрічі, тому що Путін не робить ставки на дипломатичний процес", - зазначив Гармаш.

На його думку, президенту РФ не цікаво дізнатися, як Україна змінила свою позицію.

"Для Путіна дипломатія - це підписання капітуляції з боку України, але нам така дипломатія не потрібна" – підкреслив Гармаш.

Він зазначив, що події в Бучі перекреслили всі ті мирні потуги, що робила Туреччина для владнання конфлікту. Проте Туреччина і надалі докладатиме зусиль для продовження переговорів та готова організувати зустріч президентів України та РФ.

Водночас, за словами Гармаша, західні партнери будуть і надалі підтримувати Україну, бо Старий світ зацікавлений, щоб Україна перемогла у протистоянні.

"На Заході зрозуміли, що Україна спроможна себе захистити. Тому треба і варто їй допомагати в цьому. Зараз активізуються дії Заходу щодо поставок нам зброї", - зазначає дипломат.

Однак він не радить повністю відмовлятись від дипломатичних кроків.

"Зараз цей дипломатичний майданчик треба зберігати і використовувати його, тому що це інструмент інформаційної і політичної боротьби з агресором. Але очікувати чогось не варто. Чим більше Буч, тим менше сподівань на врегулювання війни", - підсумовує Гармаш.

Раніше радник голови Офісу президента, член української перемовної групи Михайло Подоляк визнав, що переговори з Росією фактично заморожені. Він не зміг спрогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих перемовин.

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