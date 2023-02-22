У ніч на середу, 22 лютого, у Сумах пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що це була работа української протиповітряної оборони.

Вночі Telegram-канали повідомили, що у місті лунають вибухи. Згодом у офіційному Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації зазначили, що містяни чули роботу ППО.

"Вибух, який ви чули в Сумах - робота ППО", - йдеться у повідомленні. В ОВА наголосили, що ціль була уражена. Також наразі у Сумській області не лунає повітряна тривога.

Відео дня

Обстріли Сумщини

Як відомо, лише за минулу добу у Сумській області в результаті ворожих обстрілів було зафіксовано 78 вибухів. За даними Сумської обласної військової адміністрації, окупанти протягом дня обстріляли п’ять територіальних громад області.

Зокрема, внаслідок мінометного обстрілу села Грабовське Краснопільської територіальної громади близько 14:00 (зафіксовано п'ять прильотів) пошкоджено один приватний будинок та одну господарську будівлю. Обстріли громади продовжились о 15:50 − сім прильотів з міномету та один − з артилерії.

Також росіяни обстрілювали з мінометів та артилерії територію Есманьської, Білопільської, Новослобідської, Ворожбянської громад. На територію Білопільської громади скинули 17 мін та обстрілювали її із САУ − зафіксовано п’ять прильотів.

За даними ОВА, у Новослобідській громаді мінометний обстріл тривав з 10:00 − 25 прильотів. У Ворожбянській громаді - з 10:20 відбувався артилерійський обстріл (САУ) − 12 прильотів. В Есманьській громаді о 10:25 російські загарбники скинули шість мін.

Вас також можуть зацікавити новини: