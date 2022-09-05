В області працювала ППО.

Протиповітряна оборона спрацювала на Вінниччині після оголошення тривоги.

Про це повідомляє голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

О 16:00 в понеділок, 5 вересня, в області було оголошено повітряну тривогу.

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Вже за півгодини з’явилися повідомлення про те, що на Вінниччині було чутно звук вибуху.

Це підтвердив голова ОВА.

"Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою "Повітряної тривоги"! В області працює ППО!", – написав Борзов.

Вже о 16:49 стало відомо про відбій тривоги.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області працює протиповітряна оборона, було знищено повітряний об'єкт

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