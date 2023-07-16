Глава прес-центру Сил оборони Півдня вважає, що це могла бути провокація.

Вибухи в Севастополі, на які скаржилися окупанти вранці, можуть бути провокацією росіян. Загарбники могли спробувати створити "бойову картинку".

Керівник прес-центру Сил оборони Півдня ЗСУ Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни часто не можуть виправдати свої дії або створюють "бойову картинку", щоб переконати українців, які перебувають в окупації, в їх нібито безпеці.

"Вони дуже реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача (головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного - УНІАН), окупанти цілком здатні забезпечувати такі провокації", - підсумувала Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Вибухи в Севатополі 16 липня 2023 - що відомо

Вранці 16 липня гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що російська ППО та флот РФ "відбивали масовану атаку ворожих БПЛА". Звичайно ж, звинуватили у вибухах Україну.

За словами посіпака Путіна, "один безпілотник був збитий силами ППО", "п'ять придушені засобами РЕБ", а флот окупантів "знищив два надводних БПЛА".

При цьому речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що в Криму цієї ночі сталося "курінням у невстановлених місцях".

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