Водночас американська розвідка не надаватиме дані про військові цілі на території РФ.

Адміністрація президента США Джо Байдена значно розширює розвідувальні дані, які передають Україні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації Байдена.

Видання зазначає, що американська розвідка передаватиме Україні розширені дані, щоб військові могли атакувати підрозділи окупантів на непідконтрольній частині Донбасу та в анексованому Криму, а також змогли потенційно повернути ці території.

Через деякий час матеріал відредагували, прибравши частину про потенційне повернення територій Донбасу та Криму, але перша версія збереглася у кеші Google.

Нові вказівки щодо передачі розширених розвідувальних даних з'явилися після того, як Вашингтон вирішив передати Україні значну кількість озброєння, зокрема артилерійські системи. Очікується, що деталі про пакет військової допомоги на 750 млн доларів озвучать вже сьогодні.

"Рішення надати більше розвідувальних даних та артилерію знаменує собою зміну підходу адміністрації Байдена до конфлікту. Це відбулося через кількох тижнів після того, як Київ просив США та НАТО надати важке озброєння, щоб дати відсіч Росії", - пише видання.

Адміністрація Байдена надала Україні тисячі одиниць протитанкової зброї Javelin, зенітних систем Stinger та іншого озброєння, однак запити Києва щодо деяких типів озброєння, зокрема бойової авіації, відхилялися. Вашингтон побоювався, що РФ може визнати США стороною конфлікту.

Водночас останнім часом військова стратегія Москви змінилася: російські війська відступили від столиці України та інших міст на півночі, щоб зосередитися на очікуваному наступі на Донбасі.

Такі дії Москви змусили адміністрацію Байдена змінити підхід до конфлікту. Минулого тижня США активізували обмін розвідувальними даними з Україно, щоб допомогти військовим викрити плани окупантів та відповісти артилерією, безпілотниками та іншою зброєю.

Проте США все одно утримаються від надання розвідувальних даних, які б дозволили українцям завдавати удари по цілях на території Росії.

За словами чиновників, офіс директора національної розвідки розробляє інструкції щодо обміну розвідувальними даними, а Пентагон видає паралельний документ для військових операторів.

Минулого разу американська розвідка розробляла такі інструкції, коли США прогнозували атаку на Київ з метою повалення президента України Володимира Зеленського.

Виходячи з цих припущень, США поділилися з Києвом розвідувальними даними про російські потужності на Донбасі та Криму, але не надали даних про цілі, які б дозволили українській армії здійснити наступальні дії, щоб повернути ті території, які РФ окупувала у 2014 році.

Наразі Росія зосередила сили для наступу на Донбасі, тому республіканські законодавці закликали надати Києву більше розвідувальних даних, а адміністрація переглянула домовленості щодо обміну інформацією.

Глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи перед Комітетом Сенату по озброєнню, натякнув на зміни в системі обміну розвідувальними даними. Він зауважив, що США готують "оновлені вказівки".

Остін наголосив, що у старих вказівках "незрозуміло", що ці дані можуть допомогти українцям повернути окупований Донбас та анексований Крим.

Наступного дня після виступу Остіна розвідка та Пентагон оновили вказівки.

Як зазначає видання, новий пакет озброєнь включатиме артилерійські та морські безпілотники. Їх використовуватимуть в основному для розвідувальних місій, але українці можуть спорядити їх для ураження цілей у морі.

Остін і радник з національної безпеки Джейк Салліван розмовляли з міністром оборони України Олексієм Резніковим про потреби України в зброї.

Водночас у Білому домі заявили, що Байден зателефонував Зеленському, щоб повідомити йому про поточну підтримку США Україні.

Наступ РФ на Донбас: що відомо

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої. Саме вони і визначать долю наступної фази війни.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Президентів України і Росії можуть відбутися після бойового зіткнення на Донбасі, в якому Київ налаштований на перемогу. Експерти і розвідники підтверджували, що РФ готує масштабний наступ на Донбас, а глава Луганської ОВА Сергій Гайдай закликає людей швидше евакуюватися в безпечне місце.

Після цього Арестович заявив, що Росія вже почала наступ на Донбас, йде перший етап. Окупанти намагатимуться проводити наступ одночасно з півночі і з півдня, вважає радник глави ОП.

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