Він припустив, що у деяких європейських політиків схопило серце після заяви Макрона про відправку військ НАТО в Україну.

В даний час не варто виключати можливість введення військ НАТО до України, але не треба це афішувати.

Таку заяву зробив колишній міністр оборони США Роберт Гейтс, передає Голос Америки. "Мабуть у деяких європейських лідерів схопило серце, коли Макрон заявив про відправку військ НАТО", - поділився думкою Гейтс.

Екс-посадовець висловив переконання, що таку можливість виключати не варто, але і не "треба про неї відкрито говорити".

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"Мене непокоїть, що наш уряд забагато говорить, як і інші деякі уряди. Інколи краще робити і не казати, що ти це робиш", - підкреслив він.

"Гадаю тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння не лише в США, але й в Європі", - підсумував експерт.

Гейтс також наголосив на важливості в найближчі тижні надати Україні засоби протиповітряної оборони, артилерію та ракети, щоб ЗСУ змогли стримати російський наступ на сході і встановити міцну лінію оборони.

Колишній глава Пентагону назвав ситуацію на фронті в Україні "достатньо зловісною", вказавши на просування окупантів і повідомлення про швидке поповнення Росією кількості військових. "Росіяни мають зараз більше військ в Україні, ніж на початку війни".

Загалом Гейтс закликав американських політиків краще пояснювати пересічним американцям, чому їх має турбувати війна РФ проти України.

Участь НАТО у війні в Україні

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив думку, що країни альянсу мають використовувати системи ППО в Східній Європі, для протидії російським ракетам і дронам, націленим на Україну.

При цьому видання The New York Times 16 травня випустило статтю, в якій говорилося, що союзники по НАТО все ближче до того, щоб відправити військових в Україну для навчання українських військ. "Цей крок стане ще одним розмиванням колишньої "червоної лінії" і може втягнути США та Європу у воєнний конфлікт", - написало видання.

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