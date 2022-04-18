Залізничники закликали колег по держсектору до згуртованості й чіткої комунікації.

Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт - Укрзалізниця очікує на оновлені правила від Державної прикордонної служби України.

Про це йдеться у повідомленні УЗ в Telegram.

"Винятки є можливими на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир. Оскільки Укрзалізниця не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег чіткіших пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів", - зазначають в УЗ.

"Для залізничників основна місія з 24 лютого - порятунок і доправлення десятків тисяч людей з-під лінії обстрілу до безпечних місць. Важливо надавати кожному пасажирові гарантію того, що він дістанеться місця призначення. Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь", - додали в компанії.

Залізничники закликали колег по держсектору до згуртованості й чіткої комунікації у всьому, що стосується порятунку українців.

"Пасажирів просимо уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ", - додали в УЗ.

Раніше у мережі повідомляли, що Державна прикордонна служба України не пропускає людей через державний кордон України громадян, які тікають від війни, та у яких немає біометричного закордонного паспорту. Таке рішення зокрема прийняли на контрольно-пропускному пункті Порубне - Сірет.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відбудує зруйновану окупантами площу у Тростянці.

Вас також можуть зацікавити новини: