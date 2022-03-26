Голова військової адміністрації закликав населення виконувати всі накази військового керівництва та не вступати в контакти з малознайомими людьми.

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жернов запевняє, що у Києві і на підступах до нього створена надійна система боротьби з диверсійно-розвідувальними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, Жернов запевнив: "У Києві і на підступах створена надійна система боротьби з диверсійно-розвідувальними силами... яка ефективно виконує поставлені завдання".

Він зауважив, що противник завжди намагається використовувати диверсійно-розвідувальні сили з метою нанесення шкоди важливим військовим та цивільним об'єктам, а також для нанесення втрат військам, виникнення паніки у населення та для сприяння наступальним угрупованням ворога.

"Населенню рекомендуємо виконувати всі накази військового керівництва, дотримуватися правил комендантської години, дій при повітряній тривозі, не вступати в контакти із малознайомими людьми, планувати заходи завчасно, аби ці заходи були максимально направлені на ваші потреби", - сказав Жернов.

Крім того, він розповів, що у своєму арсеналі угрупування військ окупанта, які наступають на Київському напрямку, мають ракетні комплекси "Точка-У", реактивні системи залпового вогню "Смерч", "Ураган", "Град" та великий арсенал ствольної артилерії, максимальна дальність якої становить від 20 до 120 км, а підлітній час - від 1 до 10 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, на завтра, 27 березня у Києві та області відмінили продовжену комендантську годину. Час комендантської години залишиться у звичайному режимі - з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю у столиці та в області можна буде пересуватися.

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