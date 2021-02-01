Протягом минулої доби, 31 січня, бойовики на Донбасі дев’ять разів обстріляли позиції українських військових.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.
"Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Лебединського здійснили провокаційний обстріл з міномета 82-го калібру, а біля Пісків - з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Опитного ворог випустив кілька черг в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - ще й з великокаліберного кулемета", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для коригування вогню біля Водяного бойовики використали безпілотний літальний апарат типу "Крило", який був знешкоджений засобами радіоелектронної боротьби.
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"Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначили в ООС.
Від початку поточної доби, 1 лютого, станом на 7:00 було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
"Так, поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів", - повідомили в ООС.
Втрат серед українських військових немає.
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