Сьогодні станом на 7:00 вже було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 31 січня, бойовики на Донбасі дев’ять разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Лебединського здійснили провокаційний обстріл з міномета 82-го калібру, а біля Пісків - з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Опитного ворог випустив кілька черг в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - ще й з великокаліберного кулемета", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для коригування вогню біля Водяного бойовики використали безпілотний літальний апарат типу "Крило", який був знешкоджений засобами радіоелектронної боротьби.

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"Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби, 1 лютого, станом на 7:00 було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"Так, поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів", - повідомили в ООС.

Втрат серед українських військових немає.

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Автор: Олександр Топчій