Бойовики на сході України обстріляли з мінометів житловий. Постраждало два будинки в Зайцевому.
Читайте такожНа Донбасі бойовики п'ять разів порушували "тишу", поранено одного українського військовогоПро це повідомляє 10-та окрема гірсько-штурмова бригада на своїй сторінці у Facebook.
За даними українських військових, 17 квітня після 18:00 бойовики відкрили вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Дві міни прилетіли до житлових будинків на вулиці Журавського 23 і 24.
При цьому жодних військових об'єктів чи військовослужбовців, як стверджують українські військові, в цих житлових будинків не було.
"Окупанти стріляють по житловому сектору навмисно, чудово розуміючи, що військових саме там немає", - повідомили в 10 ОГШБр.
Місцеві мешканці внаслідок обстрілу не постраждали.
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