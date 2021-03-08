На обстріли противника підрозділи Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.

З опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти тричі порушили режим тиші.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу ООС.

"З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли підрозділи українських військових. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, а неподалік Пісків - ще й зі стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Золоте-4, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї, автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів", - зазначається у зведенні.

На обстріли противника підрозділи Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.

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Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі.

Нагадується, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.

Ситуація на Донбасі: подробиці

Днями бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: Вікторія Токарєва